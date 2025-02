No lo dirá en serio

Comenta Compartir

Sánchez y Feijóo se tratan de tú en privado porque tras su última reunión se repetía en los periódicos esa frase de «¡No me lo estarás diciendo en serio!». Sánchez acusó a Feijóo de alentar la pitada del 12-O. A veces las culpas son ... difíciles de expurgar. Además, imaginen que Feijóo hubiera hecho un llamamiento para impedir abucheos. Una idea ridícula. ¿Quién dice que no son de Vox? Además, según Margarita Robles, son expresión de «mala educación». A veces las culpas son inventadas. Miren Maduro hablando de Jesús. «Un niño y un joven palestino» que fue «crucificado y condenado injustamente por el Imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona». Amárrame los pavos imperiales. Ni saberse el Credo: «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato…». Eso no sale ni en el credo de Elsa Baeza.

