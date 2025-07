Comenta Compartir

Hay menos antidisturbios en Torre Pacheco de los que serían necesarios. Por falta de presupuesto. La red ferroviaria se deteriora y se cae a cachitos ... por falta de inversión y mantenimiento. Las carreteras están hechas un asco por lo mismo. A dónde van los patos de Central Park en invierno me importa un bledo, me importa a dónde va el dinero en España. No el de Lamine Yamal, que va a enanos y 'chicas de imagen', como se llama ahora a las señoritas que antes se llamaban putas. Bien por él. Sobre todo, porque parece que lo de los enanos es peor que las putas. Por mí se lo puede gastar en toda la colección de Birkenstock. Me preocupa el dinero que asigna el Gobierno después de recaudarlo. No es facha (y si lo es, que lo sea) pedir orden y que el dinero que damos se dedique a lo fundamental. William F. Buckley quería electrocutar a cualquiera que usara la palabra 'justo' en conexión con la política fiscal. Justo no gastan en lo importante.

