Contra la desolación, alegría

Hace unos meses leí a la cantaora Mayte Martín que si tuviera 30 años se dedicaría a otra cosa. «El panorama es desolador», decía. Lo ... mismo que Francisco Marín Castán, presidente del Tribunal Supremo en funciones sobre la propia institución, después de repasar las anormalidades de nuestra normalidad democrática. «El estado del Tribunal Supremo es desolador». Estamos buenos. Por no hablar de esa amnistía de la que antes tantos hablaban rechazándola y ahora ni la nombran por si se autodestruyen como un artefacto marca Acme de los del Coyote y el Correcaminos.

Por otro lado, Felipe González tiene la idea de que en España hay ciclos de 40 años. No sé. Si no podemos hacer otra cosa, tendremos que optar por la vía María Jiménez. Ella hablaba de sufrimiento. Pero podemos cambiarlo por desolación. «El sufrimiento es el que te marca el camino, pero al sufrimiento hay que darle alegría. Si no le echas alegría, te hundes». A la desolación, alegría.