Primero fue el fin de la abundancia. Ahora Macron avisa de la descivilización. De eso había mucho en los alrededores del Stade de France, en ... Saint-Denis, cuando la final de la Champions el año pasado. No tiene que ver solo con las banlieues y la inmigración. En la Francia de 2023 también hay vandalismo contra políticos de izquierda y derecha, contra sus casas. Por no hablar del ataque al sobrino de Brigitte Macron solo por ser de la familia del presidente detrás de la reforma del sistema nacional de pensiones. El viernes, en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, la comisión de políticos paró en la caseta de Renacimiento. Iceta compró 'El ángel rojo', de Alfonso Domingo, sobre Melchor Rodríguez, que tantas sacas, paseos y fusilamientos evitó. Martínez Almeida se llevó 'Celia en la revolución', de Elena Fortún. La descivilización es un término de Norbert Elias en 1939. Me pilla optimista, pero la descivilización no es lo que era.

