Denuncie al racista

De pequeños, el rey mago favorito solía ser Baltasar. Por negro (de verdad o pintado). Por diferente. Ahora nos riñen desde el Ministerio de Igualdad ... por racistas. O por si se nos ocurre serlo. «Yo no soy racista, perooooo te niegas a contratar a una mujer con velo». Y nos animan a la delación: «Si has sufrido o visto algún acto de discriminación racial, denuncia en el 021». En los anuncios de pañales, además de los tradicionales niños rubios, salen adorables niños negros. Cualquier cosa es susceptible de ser considerada racismo.

La última idea de los talibanes de prohibir las ventanas con vistas a casas vecinas en las que vivan mujeres me parece bien. Claro que la intención no es buena, pero quién no va a querer que no haya ventanas dando a tu casa. Pero si eso te parece bien, lo mismo te denuncian por querer enterrar en vida a las mujeres (si yo fuera partidaria de un suicidio colectivo de todas las afganas). Y lo mismo con el racismo.