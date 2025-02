¿Cómo lo haría Denis?

Más allá de lo que pueda pasar el lunes, los días de reflexión presidencial azuzan la imaginación. Pedro Sánchez sabrá. Él mismo está provocando las especulaciones. Y los lloros de Pedro Almodóvar. Pobre. Hasta los periodistas más informados están hechos un lío. Como decía el ... presidente Truman, si no puedes convencerlos, confúndelos.

Confundidos estamos también los no informados. Y a la vez, matando moscas con el rabo. A ver. Me imagino, por ejemplo, que Pedro Sánchez la ha liado parda en su matrimonio (liado es un verbo puesto adrede) y la carta a los corintios ciudadanos es una forma de pedir perdón. También me imagino que de alguna manera Begoña Gómez le haya dado un ultimátum. Y salga con la epístola. Denis Thatcher, marido de la 'premier' británica, tenía claro qué había que hacer como consorte. «Pasar inadvertido y conseguir que nadie escriba una línea de uno es la mejor manera de evitar problemas». También es verdad que era rico.