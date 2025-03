Comenta Compartir

La dama cadete Borbón es la esperanza de esta España donde los políticos y las cantantes en tetas inspiran poca. Ha sido ponerse el uniforme, ... recogerse el pelo y la princesa de Asturias se ha convertido en nuestra chica. Mis amigas, de derechas y de izquierdas, comentan las fotos con arrobo. Me imagino como niña viendo a una princesa en la Academia de Zaragoza y a una infanta futbolista en la final de un Mundial al que ha llegado la selección femenina. Una infanta acompañando a la Reina, que fue quien despidió a la selección. No hay razón para preguntar con retintín feministoide por qué va la Reina y no el Rey. No es por ser chicas. El Rey tiene peores cosas que hacer. Tratarse con esa gente que quiere gobernar. Hace tiempo que las mujeres están en el Ejército. Cuando era pequeña y no se podía, me habría gustado. Ahora no. Pero quiero que me inviten a las fiestas a las que no voy. ¿Cuándo habían sido unas hijas de rey algo aspiracional?

