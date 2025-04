Comenta Compartir

Creemos que la cultura del esfuerzo ha perdido fuerza, pero no. No se aprecia lo mismo a alguien que adelgaza a pelo, con dieta y ... ejercicio, que a quien lo hace con Ozempic o similar. Durante mucho tiempo hubo un misterio sobre qué le había pasado a Shaila Dúrcal. Sobre cómo perdió una falange de la mano. Al fin contó que había metido la mano en una pelea entre sus perros y ahí se produjo la pérdida. Pero no dijo nada por si las autoridades estadounidenses le quitaban el perro. Los perros. En las últimas semanas hemos visto la extraordinaria pérdida de peso de Kathy Bates. La actriz, apelando a su salud, siempre ha hablado de dieta, de haber cambiado sus hábitos alimenticios. Hasta que ha admitido que, además de la dieta, ha tomado Ozempic. Como si fuera algo vergonzoso. Me acuerdo, cuando los primeros móviles, de que nos reíamos de quienes iban hablando por teléfono en la calle. Sigue estando mejor visto el 'Cierralpic' que el Ozempic.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión