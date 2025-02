El cuento de Oprah

Oprah dijo en un mitin que si no ganaba Kamala quizá eran las últimas elecciones

Con el triunfo de Trump se habla mucho otra vez de antipolítica, aunque su segundo mandato tenga más que ver con la inflación, con que ... la gente está peor ahora desde el punto de vista económico. También dice Ignatieff que Trump «cosecha los efectos de 50 años de negligencia progresista ante la desigualdad». Otra intelectual de referencia es Margaret Atwood. Ya saben, está a punto de hacerse realidad 'El cuento de la criada', escrito en la era Reagan. Como Atwood saca libro ('Perdidas en el bosque', una colección de relatos) está hablando. En general, dice que la percepción ahora es que los demócratas representan a las élites. Pero que no es momento de tirarse de un puente. Que la gente no solo es electa, que también puede ser 'deselecta'. Oprah dijo en un mitin que si no ganaba Kamala quizá eran las últimas elecciones. En uno de los relatos, Atwood pone al día a Orwell del feminismo, la cancelación, los intentos de reescribir la historia…

