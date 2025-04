Que lo cuenten todo

Papelón de Montse Tomé. Convoca a las futbolistas para la Nations League y algunas se niegan a ser convocadas. Como Mónica Molina en 'Así en ... el cielo como en la tierra' cuando le llega el arcángel Quique San Francisco y ella se niega a ser anunciada. Athenea del Castillo es de las que sí: «Rubiales y Vilda ya no están… una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas…». También: (os cambios que exigen) «tienen nombres y apellidos, y… la mejor forma de provocarlos o, al menos iniciarlos, es desde dentro».

A Jennifer Hermoso explicó Tomé que no la había convocado para protegerla. Y Jenni, que a chunga no le gana ni Bea la legionaria, escribe que de qué o de quién la tienen que proteger. De ser ella no querría estar en otro sitio que en México. O en la luna. Pero todo es confusión, tienen que ser precisas con sus problemas. No puede parecer que se crean con la capacidad de presión de un controlador aéreo. Que hablen claro.