Cuchifritín y la Coca Cola Zero

Me contaron que una escritora y periodista conocida, tampoco muy joven, desconocía la existencia de Elena Fortún. Le iban a pedir que escribiera sobre Cuchifritín. ... Como si me piden a mí que escriba sobre la televisión de Gambia. Tampoco sabía quién era Celia, claro. La editorial Renacimiento, que tanto está haciendo por la obra de Elena Fortún, recupera la serie publicada en 'Gente menuda'. De 1935 es 'Celia y sus amigos', quinta y última novela con Celia mocita. También ilustrada por Serny. Y ahí introduce a Cuchifritín, el revoltoso hermano pequeño. Podría haber sido una hermana pequeña tan demonia como él. Pero era una época en la que había más niñas que niños lectores (como ahora, vaya), más revistas para ellas. Y ese personaje masculino aumentó el número de seguidores. Una operación muy previa a la de la Coca Cola Zero. La 'light' se consideraba cosa de chicas y mujeres. Algo flojo. Masculinizaron lo que era casi igual y coló.

