Ahora el cotilleo

Comenta Compartir

Los chismes son cosa de mujeres y Soberano, cosa de hombres. Acepto el reparto. Otra filtración del Papa. Estaba con sacerdotes ordenados en los últimos ... diez años en una iglesia y les hablaba sobre la lealtad entre ellos y hacia las personas a las que atienden y la importancia de no criticar a nadie a sus espaldas. «Sé que en las parroquias muchas veces se entra en cotilleos. Los chismes no ayudan. Los chismes son cosas de mujeres». Ahora no tengo claro a qué se refería con el mariconeo. «Nosotros tenemos pantalones, tenemos que decirnos las cosas a la cara». ¡Tenemos pantalones! A lo mejor también se visten por los pies, cosa que en su caso es dudosa. También dudo de filtraciones que sólo sirven para entretenernos y darnos de escribir. No sé a quién sorprende que el Papa se comporte como un cura de pueblo de los años 50. Como Somerset Maugham, prefiero que la gente diga cosas horribles sobre mí a mis espaldas, sobre todo si son ciertas...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión