El costurón

Salman Rushdie ha aparecido en el New Yorker con un costurón en la cara y un cristal de las gafas tintado (podía llevar un parche). ... La parte contratante por parte del PSOE en el Gobierno dice que a la ley sexual de Irene Montero le están haciendo unos ajustes. Que salieran Patxi López y Andrea Fernández a explicar los ajustes no ayudaba mucho a entenderlos. Recordaban a la gran frase de Yolanda Díaz, ministra del extraño prestigio, de que en el Gobierno hace cosas chulísimas pero no son capaces de comunicarlas. Yolanda Díaz, durante el choque de la coalición, anda como el que se esconde en clase para que no lo saquen a la pizarra.

Si con Patxi y Andrea no fue suficiente, Pilar Llop ha dicho en la Ser que se está confundiendo a la opinión pública (lo hacen las de Podemos). Y lo más alucinógeno, que con una herida se puede probar que ha habido violencia. ¡Juez y ministra de Justicia! A ver si lo que están haciendo a la ley es un costurón.

