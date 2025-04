Comenta Compartir

Quiero cosificar. Aunque no quiero decir cosificar. Almodóvar habló de Pedro Sánchez en San Sebastián. «En Europa y EE UU le llaman 'Mr Handsome', y ... creo que todos lo entendemos». Además, esto: «Hay muchas cosas que pedirle. A nivel político y a nivel físico también». Días después de que un diputado en la Asamblea de Madrid explicara no sé qué envidia en «lo bueno que está» el presidente. A ver, facha tiene, aunque el índice de la follabilidad sea subjetivo. Pero lo importante es que haya salido gente a decir que Almodóvar (o alguien heterosexual) no hubiera soltado eso del nivel físico y lo guapa que es alguien. Que imagina que lo dice de una presidenta de comunidad. Que no es admisible. Que no vivimos en una película de Pajares y Esteso. Qué hartura. Una cosa es no resaltar la fealdad de alguien vivo. O en su cara. ¿Pero la belleza? De mujeres, hombres o perros. Preferiría que me llamaran guapa antes que inteligente. Y zorra que gorda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión