En Murcia seguimos el sistema métrico decimal, que, como saben, tiene por unidades básicas el metro y el kilogramo. Pero también tenemos alguna unidad de ... medida indígena, especial. A ver, vamos a la charcutería (ahora en los restaurantes finos de más de 200 por cabeza hablan de 'charcuterie'). Bueno, que vas a la charcutería y pides que te pongan también, no sé, lacón de pavo ahumado (no se vayan a creer que solo comemos morcón y longanizas). La hermosa charcutera te pregunta cuánto te pone y tú, como si fuera lo más normal del mundo, porque lo es, dices «una cosa que esté bien». Y ella interpreta que quieres un cuarto o mitad de cuarto. Luego hay otra expresión de los colmados, puestos de la plaza o El Corte Inglés donde quien te atiende, y cuando ya has pedido productos varios, te dice: «Más cosicas». Y yo me imagino a Pedro Sánchez o a sus embajadores hablando con los independentistas de ERC o Junts y planteándoles el «Más cosicas».

