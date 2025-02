El cordón de nuestro corpiño

Comenta Compartir

Tanto lío para dos minutos de declaración en la Moncloa. El juez Peinado quería saber si Sánchez había mediado en favor de los negocios de su mujer. La Abogacía del Estado se ha querellado por prevaricación contra Peinado en defensa de la Presidencia del Gobierno. ... Un guionista no pondría tantas tramas porque no hay quien se centre. Antes de esto, ERC se jactaba de haber pactado con el Gobierno investir a Illa a cambio de sacar a Cataluña del régimen fiscal. Una Hacienda pública propia, a lo Virginia Woolf. O a lo Antoñita Moreno. Porque decían antes en el PSOE que de eso nada. «Tú quieres que yo te dé lo que no te debo dar: el cordón de mi corpiño, mi niño». Pues nada, les han dado el cordón del corpiño a cambio de investidura. Como antes la ley de amnistía a Puigdemont. Y dice Pilar Alegría que esto es el triunfo de la política y del diálogo. Es el triunfo de la voluntad, del chantaje y de la desvergüenza. ¡El corpiño era de todos!

