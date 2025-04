Comenta Compartir

Nada que yo no recuerde o yo no sepa ha tenido lugar. Es lo que parece haber en la cabeza de muchos. Pedroche ha descubierto ... la maternidad. ¿Un vestido de leche materna? Hay que 'fuck yourself'. Claro que tenía que decir de qué estaba hecho, qué íbamos a saber. No es como lo de Fran Lebowitz: «Tu derecho a vestir un traje de poliéster color verde menta termina donde empiezan mis ojos». Me gusta la ropa de Ecoalf, pero no por su discurso ecológico. Si estuviera hecha con placentas me daría igual. No tengo propósitos de año nuevo ni de ningún tipo. Marguerite Yourcenar decía no aprobar la cólera cuando le propusieron colaborar en un libro titulado 'Las coléricas'. Todas las campanadas son un espanto. Ni me molesta la vaquilla/Corazón de Jesús de Lalachus ni que se diga que ella y Broncano han hecho historia al saludar a Chicote y Pedroche. Belén Esteban y Jorge Javier ya gritaron a Igartiburu en 2010. Feliz año y que la cólera nos sea leve.

