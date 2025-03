Coco y los lobos

Comenta Compartir

Ha muerto Fernando Gómez-Acebo, Coco, primo hermano del Rey. Su hijo de siete años llegó al tanatorio como llegan los niños bien. Con pantalón ... corto. ¿Frío? Bah. Sobre este hombre que no ha llegado a los 50 tiene el libro 'Adiós, princesa', de David Rocasolano, algunas de sus páginas más estupefacientes. Un libro divertido que su autor malogró con abortos. Reconocía que Coco ganaba puntos en las distancias cortas. De una fiesta, poco después del anuncio de compromiso en casa del Príncipe, contaba: «Aquella noche, se conoce que le había tocado a Coco la misión de civilizarnos… Letizia escuchaba a Coco con su cara de telediario, fingiendo atención. Telma, que es la más frívola, soltaba risitas y estaba encantada. Érika y Antonio Vigo no daban crédito, pero fingían que sí…». Después de otras naderías, Coco soltó: «Pues la semana que viene, me marcho a Ucrania… a cazar lobos unos días… Veníos, coño». Te sientes tan cerca de doña Letizia.

