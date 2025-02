Comenta Compartir

Hay quien se pregunta si el inquietante cine de Carlos Vermut es un indicio de su comportamiento. Podría bromear sobre Anthony Burgess cuando se lamentaba ... de que, tras 'La naranja mecánica', si violaban a dos monjas en el Vaticano le preguntaban su opinión. Habrá quien se pregunte sobre las víctimas que hablaron con El País. Qué por qué algunas volvieron a por más sexo duro si no les gustaba. Nos podrán aleccionar lo que quieran con el consentimiento, se podrá legislar, se podrá denunciar o no, pero siempre habrá que distinguir entre consentir y ceder a la situación. Y la situación no es solo el momento de la propia agresión sexual sino algo que va más allá. Y claro que te dices lo de cómo se te ocurre volver a quedar con el tipo. Yo no sé si me pegaría un marido. Y no sé si tras la primera paliza me iría. Las cabezas no son máquinas de precisión. Queremos garantías jurídicas y procesales, pero también que se limpie tanta cochambre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión