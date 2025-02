Comenta Compartir

Bruselas está a favor de prohibir el 'scroll infinito', la cocaína conductual (término de su propio creador). Prohibir, prohibir, siempre prohibir. Ya, es por los ... jóvenes. Yo misma, que no lo soy, pierdo mucho el tiempo en Instagram viendo vídeos (menos en Tiktok). Y como el algoritmo me tiene calada, pues, aparte de las cuentas que sigo, me salen reels con viejas entrevistas, trozos de series antiguas y perros. Muchos perros. Muchos teckels. Y si no fuera porque tengo otras cosas que hacer, estaría dándole al dedo todo el rato. Lo que tengo claro es que esto es un placer o un vicio solitario. No puedes tener sonido en Instagram, estar al lado de alguien y esperar que no te quiera matar. Porque yo quiero hacerlo. Las versiones para móviles de los periódicos también son carne de scroll infinito (o interminable). Una eyaculación de noticias, tontadas y publicidad. Será el futuro, pero qué futuro más feo. Donde esté un periódico maquetado…

