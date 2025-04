Comenta Compartir

Voy a caer en la trampa de lo que no importa. Del dedo en lugar de la luna. Esto es cursi, sí. Pero no clasista. ... Que dicen que lo es que Cristina Ibarrola dijera lo de fregar escaleras. He ido a mirar las veces que he escrito la expresión en algún artículo. En alguno clasista. También los tengo sexistas y fascistas, según el ojo que mire. He visto que decía preferir fregar escaleras antes que ser reportero callejero de esos que preguntan a los famosos. También podía haber escrito picar piedra o bajar a la mina, trabajos duros a los que no se quita dignidad al preferirlos a otra cosa. A pactar con Bildu o ir a una macrofiesta de Nochevieja. No puedo salir con que mi madre haya fregado. Yo sí. Gratis. En el colegio, las internas (9, 10, 11 años) limpiábamos patios, clases, retretes, escaleras. Primero barrer (¡las esquinas!) y luego fregar de arriba abajo acarreando el cubo que previamente había subido. Clasismo, escalerismo, retreterismo…

