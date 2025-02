Clases particulares del Estado

E. C.

Comenta Compartir

Claro que la comprensión lectora es un gran agujero negro en la educación española. Luego vienen los Pisa y pasa lo que pasa. Este domingo Sánchez anunció en La Coruña que los presupuestos de 2024 incluirán un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora ... para todos los jóvenes que estudian en España. Dice que son «duras de roer». Pretende clases particulares para todos. Como esas de matemáticas que me pagaba mi madre. Pero las carencias en la comprensión lectora me parecen más graves, sobre todo cuando veo en algún barómetro que el 60% de los profesores considera que su formación no es suficiente para desarrollar estrategias que mejoren el nivel actual de comprensión lectora de sus alumnos. El refuerzo anunciado por Sánchez es una tirita en el apuñalamiento del sistema educativo que empezó con la Logse. Todos los gobiernos han ido a por la educación como el pasaje de 'Aterriza como puedas' contra la tía histérica. ¿Y los mayores?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión