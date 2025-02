¿Pero usted quién es? Me pasa con la «deportista de élite» que ha estado 500 días en una cueva lo que le pasó a ... aquella mujer en 'El diario de Patricia' con el tipo que se le declaraba. Y lo que nos suele pasar muchas veces cuando se da el Nobel de Literatura. Lo de la cueva es una de las cosas más raras que han ocurrido en mucho tiempo. De pronto, el viernes se nos comunicó que iba a salir de una cueva una señora que se había metido allí por hobby.

Y estábamos como todos los años desde que vimos 'Atrapado en el tiempo', esperando que asomara la marmota Phil. Como sorpresa es la misma que Ana Obregón siendo madre, abuela o lo que sea, según la semana. Con la diferencia de que una cosa me interesa y la otra todavía ni sé qué me parece. La aventura la conocían pocos. «Por protección». Habrá libro, pero ya ha contado que la basura se la sacaban «cada cinco cacas». No espero 'Viaje alrededor de mi habitación', de Xavier de Maistre.