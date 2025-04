Comenta Compartir

El pacto por el CGPJ ha sido como Arnold Schwarzenegger en 'Poli de guardería', cuando harto de tanto crío grita lo de «¡Aquí ya no ... se hace pipí!». Aunque Arnold sean PSOE y PP. Chulos de guardería. Somos los partidos mayoritarios, que le vayan dando a toda esta chusma que tenemos alrededor. PSOE y PP se han sacado los cataplines y los han puesto sobre la mesa con una señora extranjera vigilando. Y sí, llegaba el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea que nos iba a poner a caldo. Cinco años con el PSOE diciéndole al PP eso de tú no puedes decir nada sobre lo no constitucional que es algo porque llevas esos años incumpliendo la Constitución. Cinco años de buenos pleitos para acabar con un mal acuerdo. Un mal menor. Y ya veremos lo que sale de esas propuestas abstractas. El mismo día del acuerdo vimos a la princesa Leonor en los coches de choque. Como escenificando una etapa luminosa en España. Vale, no, pero era bonito.

