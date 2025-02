Ha muerto Matthew Perry (Chandler en 'Friends'). En estos tiempos espesos como el garum, con olor a vísceras de pescado, se ha criticado a la ... serie de los 90 por faltar a los mandamientos actuales de buena conducta.

Que si no hay negros o asiáticos, que si no hay homosexuales… Lo que no pueden decir es que no había transexuales. O quizá sí, porque el transexual estaba interpretado por una mujer y no por un transexual. Kathleen Turner era el padre de Chandler (la madre era Morgan Fairchild). La voz de Turner era perfecta para su papel de Charles Bing/Helena Handbasket. Quizá el mejor papel secundario de la comedia. No tiene ella muy buen recuerdo. Llegó con los altísimos tacones que la estaban matando. «Encontré extraño que ninguno de los actores pensara en ofrecerme una silla».

Le preguntaron qué le parecieron como actores. «No voy a comentar eso». Perry fue también malo en 'The Good Wife' y 'The Good Fight'. Mala persona, no mal actor.