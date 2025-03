Comenta Compartir

En su programa, Susana Giménez reprochó al cómico argentino Antonio Gasalla que la hubiera criticado. En términos amables. Y él: «Lo más fuerte que he ... dicho de vos es que vas a morir ahogada por una camiseta talla small». Miriam Nogueras, de Junts, puede morir de éxito o por ese chaleco que a modo de corpiño y sobre una camiseta le oprime el alma. A principios de la temporada veraniega hubo mujeres que se pusieron chalecos sobre la piel. La tendencia la acogieron Gamarra (con chaqueta encima), Guardiola o Belén Rueda. Me pasa como a Paquita Salas con el peto vaquero. Muy mona, pero aquí con peto/chaleco no vengas. Guardiola también se puso una cosa como un abrigo sin mangas que le hacía parecer la sacerdotisa de alguna nave que vagase por una galaxia muy lejana. Pero el chaleco de Nogueras en el Congreso es de aquí estoy yo. Parece que Hattie McDaniel se lo hubiera apretado para ir a Los Doce Robles. Pero ya veremos quién aprieta a quien.

