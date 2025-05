El cerdo que ríe

Su padre quería que fuera farmacéutica, pero Colita se divirtió siendo fotógrafa. Ha muerto Isabel Steva, Colita, a los 83 años. Fue su padre quien ... le regaló la cámara a los 12 años. Aparte de sus retratos de la 'gauche divine' de Bocaccio, hizo la foto fija de 'Los Tarantos' e intimó con Carmen Amaya. Suya es una foto de 1976 en Barcelona con unos jóvenes corriendo delante de un cartel de Coca Cola. Se titula 'Manifestación pro amnistía'.

'Cerdo feliz' (1985) es un cerdo que ríe. Colita ha hecho lo que le ha dado la gana. Rechazó el Premio Nacional de Fotografía por Wert. Pero aceptó la Creu de Sant Jordi por Maragall. Mónica Randall recordaba hace un tiempo: «Bocaccio surgió de la burguesía catalana, una clase social que ha existido siempre. Bueno, en realidad, ahora no sé qué es lo que hay. Todo ha quedado hecho pedazos. Por mí se lo pueden quedar, no me interesa. Viví una Barcelona esplendorosa y ahora todo es una mierda». Y sin Colita.