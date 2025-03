Claro que me alegro de que haya restaurantes, tiendas o peluquerías abiertas cuando las necesito

Claro que Yolanda Díaz se refería a los trabajadores y no a los clientes cuando criticaba los restaurantes abiertos hasta las tantas. Porque no va ... a ser de pronto malo recogerse tarde borracha y sola. Claro que Yolanda Díaz es como miss Piggy en Los Teleñecos y Pedro Sánchez, la rana Gustavo llevándose las manos a la cabeza. Y claro que me alegro de que haya restaurantes, tiendas o peluquerías abiertas cuando las necesito. Cuando puedo ir.

Y en cuanto a los horarios, echo de menos los de la pandemia. Cuando quedabas a cenar a las ocho de la tarde, los restaurantes estaban abiertos a esas horas y la gente daba por buena la hora de la cita. Y también cuando ibas al cine sola y nadie se te podía sentar al lado. Y cuando en los aviones la gente se quedaba sentada al aterrizar y todos íbamos levantándonos fila a fila. Hemos vuelto al apelotonamiento del pasillo. Para nada. Hoy me parece de muy mala educación que te citen a cenar a las diez.

