Supongo que si Patxi López (ese portavoz malhumorado) pagara a Olivia Pope, al señor Lobo o a cualquiera con dos dedos de frente, el asunto ... de la cena de diputados socialistas en el Ramsés no sería problema alguno. Además, Infra López no iría por ahí diciendo a los periodistas que qué más da a ciertas preguntas. Una cena es una cena. Y como se ha revelado que había algunas señoras en esa cena, lo inteligente o útil habría sido dar los nombres como lo más natural del mundo antes de que los dijeran por otro lado.

Claro que es muy fácil sacar al 'Capitán a posteriori' de 'South Park' (qué curioso, ya no se le nombra tanto). Que te inviten a cenar puede estar feo visto hoy, pero no es ir de putas. Y eso si nos pareciera mal ir de putas, que esa es otra. Lo que pasa es que al virtuoso PSOE, de los PSOE de toda la vida, sí le parece mal. Y Patxi López no resulta tan simpático de cascarrabias como el abuelito de Marisol.