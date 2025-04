Cazabegoñas

Comenta Compartir

Por la razón que sea, me caen mal los cazanazis (y no porque me parezcan bien las acciones de los nazis). Por la razón que ... sea, prefiero a Begoña Gómez que a los que van a gritarle el día de su declaración. «¡Begoña, ya basta, ¿qué has hecho con la pasta?». Rimará, pero menuda idiotez. Por mí como si se compra unas Birkenstock. Hombre, lo que importa es que la mujer del presidente del Gobierno citara al rector de la Complutense en la Moncloa. Yo vivo aquí y tú no. No es necesario explicarte que soy la mujer del presidente y por eso me vas a hacer caso. Lo normal. Igual que hacían caso a Urdangarin. Pero eso no está mal, nada está mal, como canta Sánchez a sus ángeles e intxaurrondos. Y como canta el coro ministerial, que es como el de 'Poderosa Afrodita', de Woody Allen. El coro de marlaskas y bolaños tiene, como en la película, una función satírica y humorística, ironizando sobre los personajes principales de la trama. Poderosa Begoña.

Begoña Gómez