Catorce pedazos

Comenta Compartir

Vaya con el nieto de Curro Jiménez. Con el hijo de Rodolfo Sancho. Como si el pobre no tuviera bastante con no ser Laurence Olivier. ... Cosa que sabrá, como David Gistau cuando decía aquello de «Si yo fuera Hemingway, ya me habría dado cuenta». De pronto, tu hijo mata a un amigo suyo y lo descuartiza. 14 pedazos hizo el tío. No sé si matar a alguien es fácil. Quizá lo sea, dependiendo del método. Pero trocearlo creo que no es tan fácil.

Así en general, la gente a la que le gusta Tailandia no me cae bien. Es un acierto que en la descacharrante comedia 'Poquita fe' (Movistar +) haya un tipo inaguantable de esos que son de ir mucho a Tailandia, incluso de vivir allí. Más que en el muerto (pobre señor, pero acabo de saber de su existencia), pienso en el padre del descuartizador. Ese Nico de 'Al salir de clase', ese Fernando de Aragón. Y ahora lo vamos a ver todos los días como el cura Ángel en 'La Señora'. Como diría mi madre, no tengas críos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Tailandia

Sucesos