Un cáncer. Aunque al principio se pensó que no lo era. Un tratamiento de quimioterapia. Se acabó la chufla. Como nos temíamos, una enfermedad corriente ... y aburrida pone fin a las tonterías de medio mundo. La princesa de Gales sola en un banco explicando qué le pasa. Y que necesitaban tiempo para explicárselo a sus hijos. Lo que no podía imaginarse era que su deseo de intimidad (privacidad es un palabro) se le iba a volver en contra.

Este viernes a las siete de la tarde se emitió el vídeo. Vale que no dice qué clase de cáncer es (como no se ha dicho con el Rey). Al 'shock' del diagnóstico se ha añadido, supongo, el 'shock' de la bola de idioteces que ha ido creciendo desde que se anunció su operación abdominal y su larga baja. La foto manipulada (como si Cecil Beaton no hubiera toqueteado fotos) y el paseo no ayudaron. Toda la vida ha habido conspiraciones, pero ahora tenemos internet como el que tiene una cerilla. Catalina callando bocas. Bocazas.