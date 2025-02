Tu cara me suena

Comenta Compartir

El libro de Melania Trump tiene muchas fotos. Incluso hay una de cuando fue portada de Vogue. Estaba ya con Trump, pero Trump no era presidente. A ver si en este segundo mandato Anna Wintour sigue con su derecho al pataleo, pese a ser Melania ... la primera dama más cañón que haya existido. Lo sorprendente, o no, es que ahora está más guapa que hace 20 años. Entre las desgracias de las riadas en Valencia, nos ha sorprendido una buena noticia. La aparición de una familia de cuatro miembros. Padre, madre y dos hijos. Habían sido acogidos por un vecino y no tenían móviles ni nada. Sus parientes difundieron las fotos y una señora vio a la madre en un punto de repartida de comida en Catarroja. «¿Eres Xenia?». A ver, Xenia es un bellezón. Si yo veo su foto y luego me la encuentro en una cola, quizá también la habría reconocido. Es como si se pierde Melania (si no conociéramos a Melania y nos enseñaran su foto). Ser guapa tiene muchas ventajas.

