Rosa Belmonte Domingo, 5 de febrero 2023, 00:08

Como diría Rajoy, «it's very difficult todo esto». No tengo muy claro por qué discapacitado es mejor o más adecuado o más conveniente que ... disminuido (ese cambio terminológico que se ha hecho en el art. 49 de la Constitución y que Pedro Sánchez ha celebrado jugando un partido de baloncesto en silla de ruedas con el número 49). Alguien sin gracia se mofó de Angela Rodríguez Pam por sus medidas (por cómo le sentaban unos vaqueros, unos vaqueros machistas que le oprimían) y ella contestó: «Es fuerte lo que molesta que uses la talla 44 y hagas política. Estaría muy bien que las críticas a lo que hacemos no fueran ni por mi peso, ni por nuestra capacidad intelectual, nuestra vida privada o cualquier cosa parecida».

Vale, de acuerdo con casi todo, pero, espera, ¿no se puede criticar la capacidad intelectual de los políticos que nos gobiernan, de los políticos en general? Debemos permitir sin rechistar que nos gobiernen el Gordo y el Flaco. Ah.

