El sueño de la razón producirá monstruos, pero anda que las negociaciones del PP y Vox. De entre los últimos especímenes dados a conocer a ... toda España está la señora de los pendientes, Marta Fernández. Hace años la señora de los pendientes era Teresa Rodríguez y sus aros que parecían medidores de espaguetis. Ahora tenemos a la presidenta de las Cortes de Aragón. Había dicho que a Irene Montero le daban «miedo los pitos». Y también que «solo sabe arrodillarse para medrar». ¿Entonces le dan miedo los pitos o no? También parece antifeminista en general: «Sois las nietas de los cristianos que echaron a los moros de la península para que pudierais pasear en tetas por la calle». Toca citar lo dicho por la cantante Bebe, que no es ultra ni lleva pendientes de tres pisos: «Hicimos el camino para que unas descerebradas puedan gritar que quieren volver borrachas a casa». Es como si Mercedes Fórmica y Pilar Primo de Rivera parecieran lo mismo. Y no.

