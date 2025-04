El cambio constitucional

Comenta Compartir

En su nuevo especial para Netflix, Ricky Gervais tiene un apartado de chistes con las palabras 'handicapped' (la que ahora ya no se puede usar) ... y 'disabled' (la buena). Leyendo ayer la columna de J. R. Alonso de la Torre ('Disminuido') me enteré de que le falta un brazo. O sea, que está más capacitado que yo para decir lo que también pienso, es decir, que entre disminuido y discapacitado no sé con qué término quedarme. Es que no termino de ver la gran la diferencia. El cambio en nuestra Constitución (gran consenso, cosa que tampoco entiendo) es de disminuido a persona con discapacidad, lo que habrá puesto muy contenta a Carmen Calvo, que decía que las mujeres no estaban contempladas en el texto constitucional por utilizarse el masculino genérico (la RAE la mandó a escardar cebollinos). Me acuerdo de la publicidad con foto de niño con síndrome de Down donde ponía 'Día del subnormal'. Está bien evolucionar. También está bien callarse.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión