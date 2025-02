Cambiar izquierda por mesa

Hoy no se puede ni describir ni insultar. Habrá matices, porque no se puede escribir sin describir ni insultar

Comenta Compartir

Gordo, feo, negro, gitano. No en obras clásicas. Mark Twain, Dahl, Ian Fleming y ahora Agatha Christie. Es un trabajo para los lectores sensibles, los que ven ofensas. El censor español que vio 'La túnica sagrada' (1953) escribió: «Rollo 4º. Sustituir la frase 'El discípulo ... que se sentaba a su izquierda' por 'El discípulo que se sentaba a su mesa'». Hoy no se puede ni describir ni insultar. Habrá matices, porque no se puede escribir sin describir ni insultar. A no ser que detrás de determinadas palabras se lean otras cosas.

Por ejemplo, Pedro Sánchez sobre Feijóo: «Es bastante sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijóo, porque lleva ya más de un año al frente del PP y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar formando equipos que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas». Eso se resume en «Feijóo es un paleto», que era su intención.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión