Si nos ofendiéramos según mercado, nos ofenderíamos todo el rato porque hoy el mercado está muy sensible. La noche del sábado, El País sacó en ... Twitter la foto de la caída de Susi Sánchez con su Goya. Los pusieron verdes. ¿No se puede sacar a alguien cayéndose? Hombre, que no se ha hecho caca. Ya sabemos que la foto de Aldo Moro muerto hoy no la veríamos. ¿Pero una caída? Está más claro lo de los Razzies, que entre las peores actrices nominadas habían puesto a Rian Kiera Armstrong, una niña de 12 años ('Firestarter').

John Wilson, cabeza organizadora de esos premios, ha dicho que a veces hacemos cosas sin pensar. Los que se metieron con Berta Vázquez parece que pensaban, pero piensan sobre todo que pueden decir lo que se les pase por la cabeza de una señora entrada en carnes. Confieso que al verla, y recordándola de 'Vis a vis', me pregunté si era por embarazo, enfermedad, dejadez o que le importa un bledo haber engordado. Pero te callas.

