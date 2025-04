El calcetín correcto

Comenta Compartir

Una hace cosas bobas, pero de algunas me doy cuenta la primera vez. Por ejemplo, desde que se añadió en los calcetines una letra que ... indicaba el que era para el pie derecho y el que era para el izquierdo, tardo unos segundos tontos más para vestirme. Me pongo el de la D o la R en el derecho y el de la I o la L en el izquierdo. Nada va a pasar si no lo hago. El voto tiene algo de ese pensamiento basura.

Por un lado, leo «pánico», «desastre» o «EE UU en vilo» tras el debate Biden-Trump. Y, por otro, que la actuación del presidente en el debate apenas daña su intención de voto. Solo baja 1,5 puntos tras un enfrentamiento televisivo con poco seguimiento. Puede parecer que 47,9 millones de televidentes son muchos, pero el Trump-Biden de 2020 tuvo 74,2. Bajar solo 1,5 puntos, aunque permitan perder de sobra, es sorprendente. Vale que la alternativa es Trump, pero hay muchos votantes que se ponen el calcetín donde creen que va sin pensar mucho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión