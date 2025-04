No hay caballeros

Que un señor, Ábalos o no, te ponga un piso es una tradición caballeresca que no debería perderse

A Jésica la entiendo. Escribo Jésica porque ella lo escribe así al mandar un mensaje para que le arreglen el congelador. Aunque los de Home ... Club (los que alquilan o gestionan el piso) le contestan llamándola Jessica. Un piso en la Torre de Madrid tres años por el que se pagaban 2.700 euros al mes. Según los informes de la UCO, se encargaba Aldama, que se valió de personas y sociedades bajo su control para abonar un total de 82.298 euros. Que un señor, Ábalos o no, te ponga un piso es una tradición caballeresca que no debería perderse. Que lo pague otro que aprovecha tu alto cargo ya es distinto. La corrupción es corrupción, la practiquen los del PP, los del PSOE o sus porqueros con sus porquerías. En esta trama inabarcable y donde la mitad será trucho hay chicas, oro, un guardia civil, bolsas con dinero... Lo que me parece mal es lo de la chica. Una querida debe ser mantenida por su amante disponiendo de su propio dinero. Hombre, ya.

