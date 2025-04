Burricie natural

R. C.

Almendralejo y las niñas desnudas con el cuerpo de no se sabe quién gracias a una herramienta de inteligencia artificial (IA). Niñas de 11 a ... 17. Algunos padres le quitan importancia. No sé si lo harán los del niño que creó el chat y es hermano de una de las víctimas. Claro, que sin salir de Extremadura y sin necesitar IA, tenemos a unos niños de 6 años haciendo perrerías a una niña también de 6 años en el recreo. O sea, la burricie de toda la vida. Y ahí, en esa comparación, sí que quito importancia a que me peguen un cuerpo sin más fin que la diversión de unos zoquetes necesitados de educación especial.

Me decía una amiga: «Oye, y si nos sacan sin celulitis en el culo». Tomándomelo muy en serio, no tengo problema en frivolizar como Shelley Winters: «Aparecer desnuda en el escenario es repulsivo. Pero si yo tuviera veintidós años y un cuerpo estupendo, entonces sería algo artístico, con buen gusto, patriótico y una experiencia religiosa de provecho».

