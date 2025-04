La buena reputación

Frente al mamarrachismo de Nacho Cano (en magdalenas de sexo convexo y citando a la Stasi), habría que hablar de la Renfe, que diría Paquita ... Salas. Como me gasto la hijuela en la compañía (y no suelo catar otras), puedo hablar a nivel usuaria. Aparte de Víctor Sandoval disfrazado de insecto en la rueda de prensa, lo más chusco que ha pasado en el asunto stasista y stalinista (según Ayuso) de Nacho Cano ha sido que Renfe dejara de colaborar con 'Malinche' (un acuerdo de colaboración) al entender que las palabras de Cano contra la Policía podían causarles un perjuicio reputacional. Y que Renfe comparte la preocupación social por la presunta vulneración de los derechos de los trabajadores.

Voy a seguir gastando mi dinero en Renfe (salvo cuando no hay plazas gracias a que otros viajan gratis). Y quizá compre entradas para 'Malinche'. No me van a poner en una trinchera. Pero ojalá Renfe se preocupara de su perdida reputación de otra manera.