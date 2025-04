Bosé como Habermas

Rosa Belmonte Domingo, 5 de marzo 2023, 00:05 Comenta Compartir

Tiene serie, tendrá documental, ha vuelto a la tele y habla con la prensa. Miguel Bosé podría decir lo que Saul Bellow a un biógrafo. «¿ ... Qué es lo que puedes revelar sobre mí que no haya revelado ya?». Pero hay sorprendidos por lo que dice. En la entrevista que le ha hecho Jabois ha dicho que en la Transición teníamos más libertades que ahora. Lo han puesto verde. Que si teníamos libertades por qué hacía como que tenía novia. Claro. Desde que conocimos a Miguel Bosé pensamos que era el modelo de heterosexual perfecto. Sobre lo de ser antivacunas y la que se montó, lo explica: «Pensaba que podía decir lo que se me ocurriera y de la forma que yo quisiera. Como se ha hecho siempre… Supe que ya no podía ser así. Porque había que respetar y ser parte de un discurso oficialista…». No sé cómo rebatir eso. Le ha pasado a Bosé como a Jürgen Habermas en Alemania al pronunciarse a favor de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Sal de la senda y verás.

