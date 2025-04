Blanco y negro

En un documental reciente sobre Coco Chanel hay quien dice que su gusto por el negro con algo de blanco le viene de las monjas ... en el orfanato. Y hay quien sostiene que tiene que ver con las teclas del piano (de cuando estaba con Stravinski).

No me extraña que tanto PSOE como PP hagan suyo el discurso del Rey. Otra cosa es que la portavoz rara de Sumar, ese partido, o lo que sea, en el Gobierno de coalición dijera que fue «decepcionante». Que no habló de políticas sociales y plurinacionalidad. Y todavía hay quien cree que Yolanda Díaz es algo distinto o mejor que Pablo Iglesias.

Justine Triet, la directora de 'Anatomía de una caída', ha descubierto que la verdad tiene poco que hacer en una sala de vistas. Que las partes construyen una historia y en el centro hay una verdad que no tocan. Quizá el Rey sea una verdad que no se toca, pero del que se toma lo que conviene. Se come con cabello de ángel, se le quita o se tira entero a la basura.