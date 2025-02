La bien peinada

Los del PP dicen que no van a aflojar en su presión para que no sea comisaria europea, pero con lo que tienen con Mazón no parece tan descabellado

En 'La diplomática', Keri Russell (embajadora de EE UU en Londres) va siempre despeinada. Como en la canción de Palito Ortega. Las guapas pueden permitírselo. ... O no. Allison Janney, que interpreta a la vicepresidenta de su país, le da unas lecciones de por qué debe peinarse. Y no vale la excusa de estar muy ocupada. Si hubiera que morir joven y hacer un bonito cadáver, Teresa Ribera lo habría conseguido. Al menos haría un cadáver peinado. Porque está claro que, frente a su habitual desaliño, para su audiencia en el Parlamento Europeo se arregló. Va peinada y levemente maquillada. Otra cosa es que vaya a ser un cadáver. Ya veremos. Los del PP dicen que no van a aflojar en su presión para que no sea comisaria europea, pero con lo que tienen con Mazón no parece tan descabellado que una pieza salve a la otra. Ahora las fotos de Ribera peinada son las que salen en todos los periódicos, se hable del comisariado o de Valencia. Quizá sea lo mismo.

