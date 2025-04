Estamos tan bien

Comenta Compartir

Concepción Espejel, magistrada del Tribunal Constitucional, ha manifestado en un voto particular que se informa más para una hipoteca que para abortar. Se podrá defender ... el aborto o no, pero sus argumentos no son demenciales. En el debate entre Biden y Trump, este soltó que los médicos pueden acabar con la vida de un niño en el noveno mes e incluso después del nacimiento. Y se refirió al exgobernador de Virginia.

Es una matraca tradicional de Trump, la del aborto tardío. En 2019 acusó a los legisladores de Nueva York de alentar «una legislación que permite arrancar el bebé del útero materno momentos antes de nacer». Y también se refirió a Ralph Northam, el entonces gobernador de Virginia. Dijo de él que «ejecutaría un bebé después del nacimiento». Los titubeos de Biden han dejado eso en nada. Viendo a los políticos que se disputan, de momento, la presidencia en EE UU, estoy empezando a ver a Óscar Puente con la cara de Adolfo Suárez.

