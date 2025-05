Beethoven ofende

Comenta Compartir

Recordaba Darío Villanueva a Cesar Coca que Oxford ha retirado a Beethoven de la enseñanza por considerar que «es tan bueno que resulta ofensivo… para ... las minorías que no tienen nadie así y se sienten agredidas por su superioridad». ¿Españoles? Lo de Salieri con Mozart es algo de lo que podemos quejarnos ¡y que nos hagan caso! Oxford lo explicó. No se arrinconaba a Beethoven, se añadía «una gama más amplia de música no occidental y popular». Profesores de Oxford tacharon la notación musical de «colonialista». Una musicóloga feminista dijo que la 'Novena' mostraba la «rabia asesina y estranguladora de un violador». Profesores propusieron que aprender a tocar el teclado o dirigir orquestas dejara de ser obligatorio porque el repertorio «se centra estructuralmente en la música europea blanca», lo que causa «gran angustia a los estudiantes de color». A María Antonieta, sí, para ofender, se le habría atribuido: «Pues que toquen el tambor».

