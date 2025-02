No eres de izquierdas si dices según qué cosas, no eres feminista si no aceptas los mantras identitarios

A los de izquierdas que han dicho basta los han llamado fachas y los han echado del camino de la virtud. No eres de izquierdas ... si dices según qué cosas, no eres feminista si no aceptas los mantras identitarios. Y hoy la identidad es mercancía valiosa. El politólogo Umut Özkirimli, autor de 'Cancelados' (Paidós), dice que ya no le invitan a debates en el mundo anglosajón si no es desde la derecha.

De eso advirtieron a Susan Neiman, filósofa socialista americana, que publica en Debate 'Izquierda no es woke'. Y ha tomado medidas para que la derecha no utilice su libro: escribir en la primera página que es socialista y no dar entrevistas a canales de derechas para que no se instrumentalice su mensaje. Que se olvide. Imaginen que aquí no se hiciera con González, Guerra y Page. Aprovechar su discurso. Neiman señala que los 'woke' solo pelean batallas emocionales que no mejoran la vida de nadie, pero dividen. Es un gran paso para la humanidad.

