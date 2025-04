Los barones padecen de los pies

Ya de pequeña, mi tía Justa me decía que con ese calzado se me iban a ensanchar los pies. Lo cierto es que se me ha ensanchado todo

La chaqueta de pana pasó, las zapatillas llegaron y se quedaron. Vale que era domingo y que ya no es sorprendente que los dirigentes políticos ... del PP vayan en zapatillas. No lo criticaré yo, cuyos mayores gastos no necesarios van a libros y zapatillas. Ya de pequeña, mi tía Justa me decía que con ese calzado se me iban a ensanchar los pies. Lo cierto es que se me ha ensanchado todo.

El domingo, en el mitin antiamnistía, llevaban zapatillas, y miro una foto de derecha a izquierda, López Miras, Rueda, Cuca, Ayuso, Bendodo, Prohens y Mazón. Ni Aznar, ni Rajoy ni Feijóo (a veces se ha marcado unas pijas Premiatta). Según Mercedes Fórmica, el marqués de Huétor, jefe de la Casa Civil de Franco, «padecía de los pies». Contó la primera vez que fue al Pardo, acompañando a la viuda del general Haya. «Nos recibió vestido correctamente de uniforme calzado de unas zapatillas negras perfectamente camufladas». Eran tiempos peores hasta para los pies.

