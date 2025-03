Rosa Belmonte Viernes, 10 de febrero 2023, 00:06 Comenta Compartir

Vuelve 'Fawlty Towers', la serie de John Cleese, cuarenta años después. Cleese volverá a ser Basil Fawlty en una secuela escrita con su hija. Aunque ... la ficción sobre un hotel inglés estaba protagonizada por Cleese y Connie Booth, el del inútil camarero Manuel (Andrew Sachs) era un personaje fundamental. La razón de su inutilidad estaba en que casi no hablaba inglés. Manuel era de Barcelona, aunque en TVE pasó a ser italiano. Años después, cuando ETB la emitió, la dobló al euskera y Manuel hablaba español. Pero en la TV3 era mexicano. Manuel era tan popular en Gran Bretaña que «He's from Barcelona» era una expresión para decir que alguien era tonto. La ciudad de Barcelona ha roto relaciones con Israel. Una decisión unilateral de Ada Colau. «Una decisión complicada y difícil». El mundo en vilo ante la reacción de Benjamín Netanyahu. Dice Colau que es intolerable la situación de apartheid contra el pueblo palestino. She's from Barcelona.

